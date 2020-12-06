Фотографа-убийцу Лошагина отпустили домой

В ближайшее время он выйдет из зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин добился смягчения наказания. Об этом URA.RU сообщили в Чкаловском суде Екатеринбурга. Суд отпустил его домой.

«Ходатайство подсудимого удовлетворено: содержание под стражей ему заменено на ограничение свободы, — сообщили URA.RU в Чкаловском суде Екатеринбурга. — Ему установлен ряд ограничений».

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области пока воздержались от комментариев. В пенитенциарном ведомстве сослались на закон о персональных данных.

Уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные. Также заявил, что регулярно платил руководству исправительной колонии за защиту от сексуального насилия. По итогам расследования, одного из бывших сотрудников этого пенитенциарного учреждения приговорили к 8,5 годам лишения свободы как коррупционера.

Дмитрия Лошагина перевели в Екатеринбург в колонию № 10, где он работал на деревообрабатывающем производстве. После перевода в Екатеринбург неоднократно подавал заявление с просьбой отправить его в колонию-поселение № 66 в Старых Решетах.