Топ-менеджеров «Почты России» не мотивирует их зарплата Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Госкомпания «Почта России» заключила контракт с консалтинговой фирмой, чтобы определить мотивацию членов правления. Речь идет о повышении мотивации для 12 топ-менеджеров «Почты России», чья зарплата составляет в среднем 500 тысяч рублей в месяц.

«„Почта России“ заключила с компанией Ernst & Young контракт, где черным по белому написаны удивительные вещи… Стоит задача по определению мотивации членов правления <…> в период исполнения ими своих обязанностей, направленной на повышение заинтересованности и эффективности работы», — пишет издание Baza. По его данным, согласно годовому отчету госкомпании за прошлый год, топ-менеджеры получили вознаграждение в размере 74,6 млн рублей. Таким образом, в среднем на одного члена правления пришлось по 5,7 млн рублей в год, или по 478 тысяч рублей в месяц.

За эту работу российскому подразделению британской компании Ernst & Young «Почта России» заплатит 3,5 млн рублей. Кроме того, «Почта России» разместила объявление о том, что ей требуется «главный специалист направления мотивации» в штат.

В пресс-службе «Почты России» изданию Baza заявили, что предметом контракта Ernst & Young является не поиск мотивации, а сложная техническая работа по регламентированию процесса вознаграждения внутри компании. В российском представительстве Ernst & Young отказались от комментариев.