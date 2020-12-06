06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

В Тюмени почти месяц не могут «погасить» очаги коронавируса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень
В Тюменской области с некоторыми коронавирусными очагами не удается справиться уже несколько недель Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области без малого месяц не могут справиться с двумя коронавирусными очагами, еще одному уже более двух недель. Такие данные сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 7 декабря на контроле управления остаются три очага группой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 3-х организациях. Общее число пострадавших — 76 человек, контактных — 294 человека», — такие данные приводит Роспотребнадзор по Тюменской области.

Речь идет об очагах в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ему без малого месяц), ООО «Фармсинтез-Тюмень» (этой вспышке более трех недель), и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов (очаг зафиксирован более двух недель назад). При этом за неделю были сняты с контроля еще три очага — в пансионате для ветеранов войны и труда, Ялуторовском психоневрологическом интернате и областной клинической психиатрической больнице. Подробнее — на карте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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