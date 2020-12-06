В Тюменской области без малого месяц не могут справиться с двумя коронавирусными очагами, еще одному уже более двух недель. Такие данные сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«По состоянию на 7 декабря на контроле управления остаются три очага группой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 3-х организациях. Общее число пострадавших — 76 человек, контактных — 294 человека», — такие данные приводит Роспотребнадзор по Тюменской области.
Речь идет об очагах в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ему без малого месяц), ООО «Фармсинтез-Тюмень» (этой вспышке более трех недель), и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов (очаг зафиксирован более двух недель назад). При этом за неделю были сняты с контроля еще три очага — в пансионате для ветеранов войны и труда, Ялуторовском психоневрологическом интернате и областной клинической психиатрической больнице. Подробнее — на карте.
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