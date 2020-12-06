В Челябинске определились с будущим двух мэров

Мэр Усть-Катава Сергей Семков получил поддержку ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кадровая комиссия Челябинского регионального отделения «Единой России» (ЕР) 7 декабря приняла решение по кандидатам от партии на выборах мэра Усть-Катава и Чебаркуля. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме ЕР. Выборы пройдут 8 декабря.

«На выборах мэра Усть-Катава принято решение поддержать действующего главу города Сергея Семкова, на выборах мэра Чебаркуля — и. о. мэра Светлану Виноградову», — пояснили в исполкоме. Фракции ЕР в городских собраниях, составляющие большинство, должны поддержать решение партии и проголосовать за этих кандидатов.

Виноградова работает в статусе и. о. мэра Чебаркуля с марта 2019 года, после того, как действующий глава города Сергей Ковригин стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки, в Чебаркульском городском суде проходит процесс по его делу. По данным URA.RU, 7 декабря в Чебаркуль отправятся представители регионального исполкома ЕР, чтобы перед сессией провести заседание местного политсовета партии.

Семков занимает пост мэра Усть-Катава с декабря 2015 года. Его кандидатура и кандидатура Виноградовой были согласованы с губернатором Алексеем Текслером, после чего одобрены конкурсными комиссиями.