06 декабря 2020
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Тюменцев ждут новогодние коронавирусные штрафы

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Главная елка. Тюмень
Новогодние праздники не станут поводом для того, чтобы не носить маски Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился привлекать тюменцев к ответственности за нарушение режима повышенной готовности на новогодних выходных. Об этом глава региона заявил сегодня на совещании по обеспечению правопорядка.

«Общими силами мы достигли определенной стабилизации ситуации [с заболеваемостью коронавирусом]. Но впереди новогодние праздники. Чтобы не получить всплеска заболеваемости в январе и феврале, необходимо, не нарушая праздничного настроения людей, привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила противоэпидемической безопасности», — в ходе совещания подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Главе региона доложили о работе, которую в этом направлении ведут правоохранительные органы. В ноябре на предмет соблюдения ограничений было проверено более 4 500 объектов торговли и общепита. За первые шесть дней декабря — уже 865. За весь период пандемии в Тюменской области проверки прошли более чем на 51 000 предприятий. Что до граждан, то с начала декабря тюменские полицейские уже составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших масочный режим.

До 15 января в Тюменской области продолжает действовать режим повышенной готовности. О том, какие ограничения это влечет, URA.RU сообщало ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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