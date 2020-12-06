Что тюменцам разрешено и что запрещено во время карантина

Ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области действуют до 15 января
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
С 7 декабря ученики 11-х классов школ Тюменской области возвращаются к традиционному формату обучения. До конца второй четверти на дистанционном формате обучения будут находиться учащиеся 6-10-х классов школ Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска. Кроме этого, часть ограничений режима повышенной готовности власти продлили до 15 января 2021 года.
Что не запрещено:
- Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
- Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.
Что запрещено:
- Для людей в возрасте 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями вводится обязательная самоизоляция;
- Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях;
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция 1, 5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
- Действует запрет на проведение массовых мероприятий;
- Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.
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