06 декабря 2020
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Что тюменцам разрешено и что запрещено во время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень
Ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области действуют до 15 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 7 декабря ученики 11-х классов школ Тюменской области возвращаются к традиционному формату обучения. До конца второй четверти на дистанционном формате обучения будут находиться учащиеся 6-10-х классов школ Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска. Кроме этого, часть ограничений режима повышенной готовности власти продлили до 15 января 2021 года.

Что не запрещено:

  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита (с 23:00 до 6:00 — только на вынос);
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Проводить выставки, спортивные и конгрессные мероприятия.

Что запрещено:

  • Для людей в возрасте 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями вводится обязательная самоизоляция;
  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области запрещено выезжать в другие регионы для участия в соревнованиях;
  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция 1, 5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • Действует запрет на проведение массовых мероприятий;
  • Детям и подросткам младше 18 лет запрещено ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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