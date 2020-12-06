В Кургане бывшего замгубернатора обвинили в пяти преступлениях

Сергею Пугину предъявлено окончательное обвинение во взятках и злоупотреблении полномочиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В Курганской области завершено следствие по делу бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в пяти преступлениях, четыре из которых — взятка. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина. В настоящее время обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что Пугин действовал в сговоре с экс-главой Шадринского района Владимиром Осокины и его экс-заместителем Вячеславом Розниным. Они якобы организовали изготовление, заполнение и оплату фиктивных актов выполненных работ, чтобы создать видимость полного и своевременного освоения денег, выделенных из федерального бюджета. Зная, что работы в селах Мальцево и Верхозино не были выполнены до конца, экс-чиновники приняли у подрядчика, ООО «Мультипласт», не готовые к эксплуатации объекты. Сейчас Осокин под подпиской о невыезде, а Рознин — под домашним арестом.

Строительство социально значимых объектов завершить так и не удалось, а федеральные деньги уже перечислены в адрес ООО «Мультипласт», где частично похищены, отмечают в СУ СК. Кроме того, следствие считает, что Пугин неоднократно получал взятки от 50 до 500 тысяч рублей от коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова, который сейчас тоже находится под домашним арестом. Их общая сумма составила около 700 тысяч рублей.

Расследованием дела занималось СУ СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного УФСБ. Пугину предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и четырех преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Имущество экс-чиновника, других обвиняемых и их родственников арестовано. В апреле Пугина задержали, с тех пор он находится в СИЗО.