Тюменцы с хроническими болезнями вынуждены нарушать карантин

Власти Тюмени не могут объяснить, как тюменцам с хроническими заболеваниями соблюсти карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцы с хроническими заболеваниями сталкиваются с трудностями при исполнении постановления правительства региона о карантине. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города.

«С детства я страдаю астмой. Сейчас работаю секретарем руководителя, ежедневно через приемную проходят люди. Начальство не отпускает в отпуск, потому что вместо меня работать некому — компания небольшая. Страшно заразиться, но выхода я не вижу — без работы остаться не хочется», — рассказала URA.RU тюменка на условиях анонимности.

Ранее власти Тюменской области обязали граждан, имеющих ряд хронические заболевания, до 15 января соблюдать режим обязательной самоизоляции. При этом как это сделать — непонятно.

В оперативном штабе Тюменской области в ответе на запрос URA.RU сослались на порядок оформления листов нетрудоспособности, утвержденный Фондом социального страхования. Согласно ему, пожилые работающие россияне, решившие соблюдать самоизоляцию, могут дистанционно оформить больничные. Это регламентировано даже не региональными властями, а постановлением правительства страны.

«Во всех остальных случаях, в том числе при хронических заболеваниях, больничный оформляется в обычном порядке — при обращении в медицинскую организацию», — сообщается на сайте тюменского отделения ФСС. Таким образом, не ясно: могут ли «хроники» оформить больничный просто для того, чтобы оставаться на самоизоляции, не имея при этом обострения своих заболеваний, или, к примеру, простуды. URA.RU адресовало этот вопрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации ответ получен не был.

В региональном оперштабе также отметили, что если работодатели не отпускают граждан из групп риска в оплачиваемый отпуск или не переводят на дистант, то на это можно пожаловаться. Обращаться нужно в правоохранительные органы, либо Роспотребнадзор.