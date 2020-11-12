12 ноября 2020

В Тюменской области ужесточили карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень
Пожилым гражданам и люлям с хроническими заболеваниями с понедельника запрещено покидать свои дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с 15 ноября введут режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.

«Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора, в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель — сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его», — подчеркнул глава Тюменской области Александр Моор.

За время пандемии в регионе коронавирусом заболели 15 412 человек, погибли 103 человека с подтвержденной инфекцией. Ранее URA.RU писало о том, что заболеваемость в регионе почти достигла своего пика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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