В Тюменской области ужесточили карантин из-за коронавируса

Пожилым гражданам и люлям с хроническими заболеваниями с понедельника запрещено покидать свои дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с 15 ноября введут режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор.

«Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора, в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель — сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его», — подчеркнул глава Тюменской области Александр Моор.

За время пандемии в регионе коронавирусом заболели 15 412 человек, погибли 103 человека с подтвержденной инфекцией. Ранее URA.RU писало о том, что заболеваемость в регионе почти достигла своего пика.