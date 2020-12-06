06 декабря 2020
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04 декабря 2020

В ХМАО взрослый мужчина напал на 11 летнего ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО мужчина попытался схватить 11 летнюю девочку Фото: depositphotos.com

В Нижневартовске взрослый мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. В социальных сетях уже появилось видео нападения.

«Нападение произошло в Нижневартовске, в подъезде одного из домов по улице Северная. Неизвестный напал на девочку 2009 года рождения. Комитет инициировал проверку, но пока что личность напавшего установить не удалось», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина, прикрывшись маской, подождал пока девочке откроют дверь, после чего зашел вместе с ней и сразу же попытался схватить, но девочка смогла вырваться и выбежать из подъезда. Нападавший не стал ее преследовать, а спокойно вышел из подъезда и направился в другую сторону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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