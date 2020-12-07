В Екатеринбурге орудуют опасные для пенсионеров кибер-мошенники

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Подобные объявления словно написаны от руки, но распечатаны на принтере Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга обнаружили новую схему мошенничества в сфере услуг. Речь идет о завышенной стоимости ремонта домашней компьютерной техники, установки на нее программ и т. д. Об этом URA.RU рассказал екатеринбуржец, который непосредственно столкнулся с жуликами.

«В почтовые ящики кладут листовки о предоставлении компьютерных услуг или клеят объявления на входе в подъезды. Нас подкупила обещанная дешевизна услуги и „рукописный“ формат рекламы: дескать мастер живет поблизости, хочет заработать в кризис и все быстро починит», — рассказал пострадавший от мошенников, чья работа стоила дороже заявленной в объявлениях. С компьютерщиками столкнулись несколько жителей одного из домов на улице Крылова.

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Собеседник рассказывает, что на его компьютере специалисты по объявлению договорились заменить звуковую плату за 2700 рублей. После ремонта компьютера появляется «старший мастер» и потребовал за работу в 10 раз больше — 28 000 рублей. При этом оба специалиста отказывались покидать квартиру, пока не получит нужную сумму. «Имя мастера во флаере — это некий код для организаторов схемы. Называя его, потенциальный клиент дает понять, в каком районе живет, может ли быть потребность в таких услугах среди его соседей, и т. д. Если некий мастер засветился в скандале, то объявления с его именем могут перекинуть в другую локацию», — пояснил инсайдер.

Основной упор при такой методике делается на пенсионеров, а также доверчивых или технически несведущих людей, которые не могут противостоять наглости мастеров, завышающих цены. В случае с читателем URA.RU мошенники получить 28 000 рублей не смогли, но сумма была несоразмерна работе. По его словам, были случаи обращения в полицию, но они ничем не закончились, поскольку в надомных услугах нет ни расписок, ни чеков за проделанную работу. То есть, доказать отношения клиента и мастера проблематично.

В полиции сообщили, что по каждому заявлению проводят проверку. «Если в чьих-либо действиях усматриваются признаки правонарушения, принимаются соответствующие меры в рамках компетенции», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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