В Екатеринбурге орудуют опасные для пенсионеров кибер-мошенники

Подобные объявления словно написаны от руки, но распечатаны на принтере Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга обнаружили новую схему мошенничества в сфере услуг. Речь идет о завышенной стоимости ремонта домашней компьютерной техники, установки на нее программ и т. д. Об этом URA.RU рассказал екатеринбуржец, который непосредственно столкнулся с жуликами.

«В почтовые ящики кладут листовки о предоставлении компьютерных услуг или клеят объявления на входе в подъезды. Нас подкупила обещанная дешевизна услуги и „рукописный“ формат рекламы: дескать мастер живет поблизости, хочет заработать в кризис и все быстро починит», — рассказал пострадавший от мошенников, чья работа стоила дороже заявленной в объявлениях. С компьютерщиками столкнулись несколько жителей одного из домов на улице Крылова.

Собеседник рассказывает, что на его компьютере специалисты по объявлению договорились заменить звуковую плату за 2700 рублей. После ремонта компьютера появляется «старший мастер» и потребовал за работу в 10 раз больше — 28 000 рублей. При этом оба специалиста отказывались покидать квартиру, пока не получит нужную сумму. «Имя мастера во флаере — это некий код для организаторов схемы. Называя его, потенциальный клиент дает понять, в каком районе живет, может ли быть потребность в таких услугах среди его соседей, и т. д. Если некий мастер засветился в скандале, то объявления с его именем могут перекинуть в другую локацию», — пояснил инсайдер.

Основной упор при такой методике делается на пенсионеров, а также доверчивых или технически несведущих людей, которые не могут противостоять наглости мастеров, завышающих цены. В случае с читателем URA.RU мошенники получить 28 000 рублей не смогли, но сумма была несоразмерна работе. По его словам, были случаи обращения в полицию, но они ничем не закончились, поскольку в надомных услугах нет ни расписок, ни чеков за проделанную работу. То есть, доказать отношения клиента и мастера проблематично.

В полиции сообщили, что по каждому заявлению проводят проверку. «Если в чьих-либо действиях усматриваются признаки правонарушения, принимаются соответствующие меры в рамках компетенции», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.