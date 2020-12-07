Автор песни «Владимир Путин — молодец» грозит судом Моргенштерну

Казанец Олег Лихачев собирается подать в суд на рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) за нарушение авторских прав. Лихачев возмущен использованием его песни «Владимир Путин — молодец».
Эта патриотическая песня обрела вторую жизнь за счет социальной сети TikTok, где под нее начали снимать ролики различные известные люди. «[Лихачев] считает, что курить, показывать распальцовку и кривляться под такой трек не стоит. Грозит Моргенштерну судом, требуя 300 тысяч за нарушение авторских», — пишет telegram-канал Mash.
Лихачев написал официальную претензию Моргенштерну, в которой выразил свое недовольство за использование песни. При этом его трек ранее был вирусным и использовался в КНВ, в программе у Галкина и многих других. Автор не высказывал претензии никому.
Ранее Моргенштерн вместе с TikTok-блогером Даней Милохиным на дне рождения последнего сняли видео, в котором объединили трек Лихачева и Моргенштерна. Блогер праздновал его в ресторане рэпера и позвал туда также певца Николая Баскова, уточняет «
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