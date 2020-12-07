Автор песни «Владимир Путин — молодец» грозит судом Моргенштерну

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Моргенштерн исполнил патриотическую песню в неподобающем видео, считает автор Фото: instagram @morgen_shtern

Казанец Олег Лихачев собирается подать в суд на рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) за нарушение авторских прав. Лихачев возмущен использованием его песни «Владимир Путин — молодец».

Эта патриотическая песня обрела вторую жизнь за счет социальной сети TikTok, где под нее начали снимать ролики различные известные люди. «[Лихачев] считает, что курить, показывать распальцовку и кривляться под такой трек не стоит. Грозит Моргенштерну судом, требуя 300 тысяч за нарушение авторских», — пишет telegram-канал Mash.

Лихачев написал официальную претензию Моргенштерну, в которой выразил свое недовольство за использование песни. При этом его трек ранее был вирусным и использовался в КНВ, в программе у Галкина и многих других. Автор не высказывал претензии никому.

Ранее Моргенштерн вместе с TikTok-блогером Даней Милохиным на дне рождения последнего сняли видео, в котором объединили трек Лихачева и Моргенштерна. Блогер праздновал его в ресторане рэпера и позвал туда также певца Николая Баскова, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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