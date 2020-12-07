Полковник запаса: кто мог помочь обокрасть «самолет Судного дня»

В краже аппаратуры из «самолета Судного дня» на аэродроме в Ростовской области могут быть замешаны люди, которые непосредственно работают на объекте. Таким мнением поделился с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.
«Не исключено, что подготовительная информация, которая бы обеспечивала выполнение этого преступления, собиралась из уст тех, кто непосредственно там работает», — предположил Кошкин. Полковник запаса подчеркнул, что это была спланированная операция. Он отметил, что такие случаи происходят, но потом проводятся расследования, выясняются причины и все недостатки, которые были выявлены в безопасности объектов, устраняются. Военный эксперт призвал дождаться окончания расследования, чтобы не делать поспешных выводов.
Ранее в Ил-80, который называют «самолетом Судного дня», при вскрытии грузового люка, пишет RT, пропали 39 радиостанций. На аэродроме проводили замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета. Как отметил бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, такое преступление практически невозможно провернуть в аэропорту из-за строгой системы безопасности. Он считает, что вряд ли можно рассматривать шпионскую версию, пишет «
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