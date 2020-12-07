В 2021 году россиян будут лечить по интернету

В конце ноября была создана группа, которая занимается разработкой клинических рекомендаций по применению цифровой медицины. В марте 2021 года документ планируют направить в Минздрав РФ.
«Важно, чтобы рекомендации в результате появились в тарифах ОМС, а врачу было выделено определенное время в день на проведение дистанционной консультации пациентов», — рассказала «Известиям» руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при ВСП Ирина Каргальская. Сейчас телемедицинские сервисы не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому чрезвычайно трудно добиться от территориальных ФОМС их оплатить.
По словам аналитиков, пандемия коронавируса стала катализатором развития услуг телемедицины. Спрос на них с марта по ноябрь вырос в 10 раз. Самыми популярными онлайн-услугами стали запись на срочный тест на COVID-19, вызов врача на дом и онлайн-консультации специалистов.
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