07 декабря 2020

В 2021 году россиян будут лечить по интернету

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
При наличии клинических рекомендаций врачебные онлайн-услуги можно будет оплачивать по тарифам ОМС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В конце ноября была создана группа, которая занимается разработкой клинических рекомендаций по применению цифровой медицины. В марте 2021 года документ планируют направить в Минздрав РФ.

«Важно, чтобы рекомендации в результате появились в тарифах ОМС, а врачу было выделено определенное время в день на проведение дистанционной консультации пациентов», — рассказала «Известиям» руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» при ВСП Ирина Каргальская. Сейчас телемедицинские сервисы не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому чрезвычайно трудно добиться от территориальных ФОМС их оплатить.

По словам аналитиков, пандемия коронавируса стала катализатором развития услуг телемедицины. Спрос на них с марта по ноябрь вырос в 10 раз. Самыми популярными онлайн-услугами стали запись на срочный тест на COVID-19, вызов врача на дом и онлайн-консультации специалистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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