Врач назвал опасные для психики последствия коронавируса

Медики замечают, что кроме проблем с легкими пациенты, переболевшие коронавирусом, испытывают проблемы с психикой. Особенно это опасно для молодых, считает генсек итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.
«Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни», — приводит объяснение Скотти РИА «Новости». Также врачи узнают и о других проблемах — влияния COVID на мозг, почки, печень и сердце. В будущем у пациентов могут начаться проблемы с вышеперечисленными органами, уточнил эксперт.
Он подчеркивает, что теперь нужно проследить, стало ли среди переболевших больше инфарктов, инсультов и почечных заболеваний. 15% людей вообще нуждаются в длительном наблюдении симптомов после болезни, отметил Скотти.
7 декабря врач назвал самое часто встречающееся последствие коронавируса. При этом ВОЗ не считает, что обязательная вакцинация от COVID-19 необходима, пишет RT. Врач отмечает, что у самоизоляции тоже будут побочные эффекты, напоминает агентство Nation news.
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