Несколько курганских микрорайонов останутся на день без воды

Подачу холодной воды ограничат с 09.00 до 24.00 9 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пяти микрорайонах Кургана 9 декабря будет ограничена подача холодной воды. Это необходимо для врезки нового водопровода в микрорайоне Ключи, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«9 декабря бригады АО „Водный Союз“ произведут врезку нового участка водопровода в микрорайоне Ключи в существующую сеть. В связи с работами с 09.00 до 24.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — заявили в ресурсоснабжающей организации.

Под ограничения попадают микрорайоны Утяк, Глинки, Керамзитный, Затобольный, Ключи. В частности, без воды могут остаться детские сады №№207, 132, 140, школы №№67, 55, 51, а также промышленная зона на улице Стройиндустрии. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.