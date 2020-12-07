07 декабря 2020
06 декабря 2020

Несколько курганских микрорайонов останутся на день без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Подачу холодной воды ограничат с 09.00 до 24.00 9 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пяти микрорайонах Кургана 9 декабря будет ограничена подача холодной воды. Это необходимо для врезки нового водопровода в микрорайоне Ключи, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«9 декабря бригады АО „Водный Союз“ произведут врезку нового участка водопровода в микрорайоне Ключи в существующую сеть. В связи с работами с 09.00 до 24.00 будет ограничено холодное водоснабжение», — заявили в ресурсоснабжающей организации.

Под ограничения попадают микрорайоны Утяк, Глинки, Керамзитный, Затобольный, Ключи. В частности, без воды могут остаться детские сады №№207, 132, 140, школы №№67, 55, 51, а также промышленная зона на улице Стройиндустрии. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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