Мэрия Екатеринбурга готовит увольнение чиновников

Сейчас в администрации Екатеринбурга работают около 1,5 тысячи человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса, в 2021 году в администрации Екатеринбурга может сократиться количество сотрудников. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, с такой идеей выступает вице-мэр по финансам Марина Андрусь.

«Предложение озвучено, но конкретных решений пока нет. Это [возможное сокращение] связано с желанием оптимизировать бюджетные расходы в непростое время», — описал ситуацию инсайдер. По его словам, оптимизацию могут начать с упразднения пустующих ставок, «чтобы разгрузить фонд оплаты труда».

В пресс-службе мэрии эту информацию назвали «слухами». «Никого не будут сокращать. Работа ведется в штатном режиме», — заявил представитель горадминистрации Анатолий Карманов. Ранее URA.RU сообщало о сокращении премий для муниципальных служащих, которое городские власти так же официально не подтверждали.