Чиновникам Екатеринбурга сократили премии в шесть раз

Ранее квартальные премии составляли 100% от окладов чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер квартальных премий для муниципальных служащих Екатеринбурга установили на уровне 15% от оклада (ранее этот показатель составлял 100%), сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, решение, принятое руководителем кадрового департамента мэрии Еленой Хазовой и финансистами, распространилось в том числе и на руководителей уровня глав районов и вице-мэров.

«Сейчас, например, руководители подразделений мэрии подписывают соответствующие документы, из которых следует, что 100% квартальной премии отныне будут составлять 15% от размера оклада», — рассказал инсайдер. «Сокращение идет не только в мэрии, но и в районах. Главы и их заместители тоже получат 15%. Это решение Хазовой», — уточнил другой собеседник агентства.

«Квартальные премии не сокращали, а установили в размере 15%. Это же стимулирующая премия: в среднем [она сейчас составляет] 15%, но кто-то и вовсе не получает ее за плохую работу, а кто-то получает 30% за хорошую [работу]», — поделился третий инсайдер URA.RU. По его словам, ежемесячные премии (начисляемые в дополнение к окладам) при этом остаются «стабильными».

В пресс-службе городской администрации заявили, что информация о сокращении размера квартальных премий не соответствует действительности. «Премии выплачиваются согласно положению о премировании за достигнутые результаты в работе», — говорится в сообщении «серого дома».