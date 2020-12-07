07 декабря 2020

Свердловская область будет жить в долг весь 2021 год

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Финальное заседание Заксобрания. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, заксобрание со, депутаты
За бюджет проголосовали 37 депутатов (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутаты заксобрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2021 год в третьем чтении. За главный финансовый документ, допускающий дефицит в 40 млрд рублей, проголосовали 37 парламентариев, 2 выступили против.

«Удалось ко второму-третьему чтению увеличить расходы почти на 19 миллиардов рублей <…>, правительством Свердловской области в рамках принятого сегодня постановления даны рекомендации по работе с федеральными органами власти по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета», — уточнил первый замгубернатора Алексей Орлов.

«Несмотря на сложную ситуацию с пандемией нам удалось порешать многие ключевые вопросы», — подчеркнула спикер Людмила Бабушкина. В итоговом варианте бюджета на 2021 год доходы увеличены до 278,2, млрд рублей, расходы — до 318,8 млрд. Предельно допустимый разрыв между этими показателями определен на уровне 40 млрд рублей.

URA.RU сообщало, что в первом чтении 17 ноября бюджет региона поддержали 36 депутатов, против выступил только глава фракции КПРФ Александр Ивачев. Отсутствие коллег он объяснил тем, что они находятся на карантине.

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