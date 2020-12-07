07 декабря 2020

Стало известно, на какие товары резко взлетят цены в новом году

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Фрукты и овощи существенно прибавят в цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В новом году продолжится рост цен на продукты питания. В частности, уже с января подорожают сразу три категории товаров. Таким мнением поделился председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

«В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты», — цитирует Карпова News.Ru. По его словам, рост цен в данной категории обусловлен тем, что отечественная продукция к этому времени уже находится в дефиците.

Остальные продукты также будут расти в цене в зависимости от нескольких факторов. По словам Карпова, на их ценообразование влияет уровень инфляции, покупательский спрос, а также курсовая стоимость.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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