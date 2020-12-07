Стало известно, на какие товары резко взлетят цены в новом году

В новом году продолжится рост цен на продукты питания. В частности, уже с января подорожают сразу три категории товаров. Таким мнением поделился председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
«В первую очередь, в начале 2021 года будет дорожать импортная продукция, овощи и фрукты», — цитирует Карпова
Остальные продукты также будут расти в цене в зависимости от нескольких факторов. По словам Карпова, на их ценообразование влияет уровень инфляции, покупательский спрос, а также курсовая стоимость.
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