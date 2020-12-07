В разгар пандемии пермский минздрав сменил главного эпидемиолога

Министр здравоохранения Анастасия Крутень сменила главного внештатного эпидемиолога Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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Главным внештатным эпидемиологом министерства здравоохранения Пермского края назначен Вадислав Семериков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас Семериков занимает должность заведующего эпидемиологическим отделом Пермской краевой инфекционной больницы.

«Приказ подписан. Семериков назначен главным внештатным эпидемиологом министерства», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее Семериков уже занимал эту должность и оставил ее в 2018 году.

Прежний главный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников продолжит трудиться по своему основному месту работы — в краевом «Центре по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями». Причина решения о смене главного эпидемиолога в разгар пандемии не называется.

URA.RU рассказывало, что новым министром здравоохранения Пермского края губернатор Дмитрий Махонин назначил Анастасию Крутень, которая ранее уже возглавляла минздрав. Также Крутень уже вернула в Пермь на должность главного врача больницы им. Пичугина Дмитрия Бондаря, которого прежнее руководство минздрава отправляло работать в Чайковский.