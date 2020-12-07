07 декабря 2020
06 декабря 2020
05 декабря 2020

В разгар пандемии пермский минздрав сменил главного эпидемиолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Крутень министр здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Министр здравоохранения Анастасия Крутень сменила главного внештатного эпидемиолога Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главным внештатным эпидемиологом министерства здравоохранения Пермского края назначен Вадислав Семериков, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сейчас Семериков занимает должность заведующего эпидемиологическим отделом Пермской краевой инфекционной больницы.

«Приказ подписан. Семериков назначен главным внештатным эпидемиологом министерства», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее Семериков уже занимал эту должность и оставил ее в 2018 году.

Прежний главный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников продолжит трудиться по своему основному месту работы — в краевом «Центре по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями». Причина решения о смене главного эпидемиолога в разгар пандемии не называется.

URA.RU рассказывало, что новым министром здравоохранения Пермского края губернатор Дмитрий Махонин назначил Анастасию Крутень, которая ранее уже возглавляла минздрав. Также Крутень уже вернула в Пермь на должность главного врача больницы им. Пичугина Дмитрия Бондаря, которого прежнее руководство минздрава отправляло работать в Чайковский.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...