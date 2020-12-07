В тюменской полиции произошел кадровый коллапс

По сообщению источника URA.RU, некомплект тобольского отдела полиции составляет 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кадровый некомплект личного состава МОВД «Тобольский» составляет 50%. Об этом URA.RU сообщил источник внутри отдела полиции. Он уточнил, что из-за этого действующим сотрудникам там приходится выполнять двойной объем работы.

«В данный момент, некомплект тобольского отдела полиции — 50%. Некоторые находятся на больничном, в том числе, из-за коронавируса. Некоторые — уволились из органов. При этом, быстро закрыть кадровый провал — не получается. Потому что требования к кандидатам на службу в органы МВД довольно серьезные», — пояснил источник агентства на условиях анонимности.

Он уточнил, что из-за кадрового некомплекта сотрудникам полиции в Тобольске приходится брать на себя дополнительные обязанности по работе. Поэтому некоторые из них фактически работают на две ставки. По данным инсайдера URA.RU, аналогичная ситуация с кадрами сложилась и в других городских отделах полиции Тюменской области. В пресс-службе МОВД «Тобольский» взяли время на подготовку комментария.