07 декабря 2020
06 декабря 2020

В Тюменской области легко найти работу в продажах. А за высокие зарплаты придется побороться

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, продавец, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , консультант, тц мега
В Тюменской области легче всего устроиться продажником — вакансий с каждым днем все больше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменская область в ноябре показала рекорд по росту количества вакансий — впервые за год он составил 33%. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter. Дефицит кадров, в том числе, наблюдается по медицинским специальностям и в сфере продаж.

«В ноябре количество вакансий, открытых в Тюменской области, выросло на 33% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — это рекордный показатель за прошедшие 11 месяцев», — сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

Среди медиков, которые максимально востребованы в период пандемии, практически нет конкуренции. Доктора, средний медперсонал и фармацевты не горят желанием работать в Тюменской области. Поэтому соотношение вакансий и резюме находятся примерно на одном уровне: в среднем, на одно свободное место приходится 1,5 резюме. Еще больший дефицит работников наблюдается в сфере «Продаж»: на них пришлось 26% от всех предложений о работе.

При этом среди соискателей популярны другие направления. Так, чаще всего (17%) работу ищут студенты и граждане без опыта. Кроме того, среди профессий, по которым из-за высокой конкуренции тюменцам устроиться сложнее всего, оказались бухгалтеры и специалисты по добыче сырья.

«В целом по региону конкуренция держится на повышенном уровне. На одну вакансию претендуют почти семь соискателей», — отмечают в HeadHunter.

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