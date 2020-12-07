Депутат-единоросс из Нового Уренгоя попался на пьяном вождении

Яков Михайлов возвращался с рыбалки, когда его снегоход остановили сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) депутат городской думы от партии «Единая Россия» Яков Михайлов стал фигурантом дела об административном правонарушении. Сообщения о том, что политик, будучи в нетрезвом состоянии, управлял транспортным средством, распространили в социальных сетях анонимные авторы.

«Нарядом ДПС ОМВД по городу Новый Уренгой был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения депутат городской думы Михайлов Я.В.», — говорится в опубликованных сообщениях. При этом сам депутат свою вину не отрицает.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Михайлов подтвердил, что находился за рулем снегохода будучи не совсем трезвым — незадолго до этого он был на рыбалке, где выпил, чтобы не замерзнуть. «Не хотелось замерзнуть, выпил, — рассказал депутат. — Понести наказание готов, какое — пусть решает суд».

Депутат указал, что он ни в коем случае не оправдывается — его беспокоит не сколько наказание, сколько реакция избирателей на случившееся. По его словам, заседание суда назначено на 18 декабря.

Оперативно уточнить в ОМВД по Новому Уренгою обстоятельства составления протокола на Михайлова не удалось. В полицию газовой столицы по данному факту был направлен официальный запрос.

В соответствии с КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, законом предусмотрено лишение нарушителя права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Яков Михайлов был избран депутатом городской думы Нового Уренгоя впервые в сентябре этого года. Последние семь лет он является руководителем дилерского центра УАЗ.