07 декабря 2020

Судьбу прямых выборов мэров решили 40 свердловских депутатов

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Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области шестого созыва. Екатеринбург, никифоров анатолий, трескова елена, заксобрание свердловской области, марчевский анатолий, лаппо валентин, ксо, заксо, законодательно собрание со
Депутаты большинством голосов отклонили законопроект Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Законопроект о прямых выборах мэров городов был отклонен депутатами заксобрания Свердловской области в первом чтении. Против инициативы проголосовали 34 депутата, за нее — пять депутатов, один воздержался.

Законопроект в режиме ВКС защищал председатель инициативной группы, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. «Мы общались с тысячами жителей Свердловской области, спрашивали — будем ли мы избирать главу города? Большая часть оставляли подпись в поддержку нашего законопроекта. <…> за возвращение прямых выборов выступают жители Перми, Самары, Владимира, Челябинска, Владивостока, Элисты, Якутска», — уточнил Пирожков. Он уточнил, что по данным фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга выступили за прямые выборы главы.

Оппонировал Пирожкову недавно утвержденный в должности председатель комиссии Заксобрания по взаимодействию с органами местного самоуправления Петр Соколюк. «Пяти лет не прошло с изменения схемы. Дайте мэрам 20 лет стабильности, чтобы можно было делать какие-то выводы. Если мы будем каждые пять лет чего-то менять, мы через 50 лет придем туда же, откуда ушли», — заявил Соколюк.

Против документа выступили также Уральский институт регионального законодательства (его руководитель Николай Воронин присутствовал на заседании), государственно-правовое управление заксобрания, прокуратура Свердловской области и министерство юстиции РФ.

Ранее депутат заксобрания Владимир Анисимов предлагал лоббистам законопроекта дождаться внесения изменений в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, а также уточнил, что в проекте документа недостаточно четко прописаны полномочия главы муниципалитета.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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