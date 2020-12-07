Судьбу прямых выборов мэров решили 40 свердловских депутатов

Законопроект о прямых выборах мэров городов был отклонен депутатами заксобрания Свердловской области в первом чтении. Против инициативы проголосовали 34 депутата, за нее — пять депутатов, один воздержался.
Законопроект в режиме ВКС защищал председатель инициативной группы, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. «Мы общались с тысячами жителей Свердловской области, спрашивали — будем ли мы избирать главу города? Большая часть оставляли подпись в поддержку нашего законопроекта. <…> за возвращение прямых выборов выступают жители Перми, Самары, Владимира, Челябинска, Владивостока, Элисты, Якутска», — уточнил Пирожков. Он уточнил, что по данным фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга выступили за прямые выборы главы.
Оппонировал Пирожкову недавно утвержденный в должности председатель комиссии Заксобрания по взаимодействию с органами местного самоуправления Петр Соколюк. «Пяти лет не прошло с изменения схемы. Дайте мэрам 20 лет стабильности, чтобы можно было делать какие-то выводы. Если мы будем каждые пять лет чего-то менять, мы через 50 лет придем туда же, откуда ушли», — заявил Соколюк.
Против документа выступили также Уральский институт регионального законодательства (его руководитель Николай Воронин присутствовал на заседании), государственно-правовое управление заксобрания, прокуратура Свердловской области и министерство юстиции РФ.
Ранее депутат заксобрания Владимир Анисимов предлагал лоббистам законопроекта дождаться внесения изменений в 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, а также уточнил, что в проекте документа недостаточно четко прописаны полномочия главы муниципалитета.
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