Жители пожаловались на переполненные коридоры больницы (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Верхней Пышмы Свердловской области пожаловались, что компьютерную томографию делают в стационаре, где в коридорах лежат больные коронавирусом, а мимо возят трупы. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом опровергли информацию, в качестве доказательства выслали URA.RU фото с абсолютно пустыми коридорами в разгар рабочего дня.

«Здесь все вперемешку: у кабинета КТ длинная очередь из кашляющих людей. <…> Здесь же в коридоре на кушетках лежат люди, которые лечатся в стационаре — видимо, не всем хватает места в палате», — рассказала очевидица, пожелавшая остаться неназванной. Пост о происходящем в Верхнепышминской городской больнице им. Бородина разместили в местном паблике «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «ВКонтакте». Также автор заверила, что пока была в больнице, мимо нее провезли четыре каталки с трупами.

В комментариях местные жители подтверждают происходящее. «Была на КТ, картина не для слабонервных, согласна с автором», — написала Нюра Харина.

«Амбулаторный прием „некоронавирусных“ пациентов Верхнепышминской ЦГБ проводится в отдельно стоящем здании. Пациенты с лабораторно подтвержденным COVID-19 поступают в инфекционный стационар. Здесь же в кабинете КТ диагностику проходят люди с симптомами инфекционного заболевания или те, у кого есть показания для прохождения томографии. По данным ЦГБ, потоки пациентов также разделяются настолько, насколько это возможно с учетом планировочных особенностей помещений», — прокомментировали в штабе.

В штабе также добавили, что при вывозе тел умерших из отделения реанимации сотрудники больницы руководствуются действующими санитарными нормами. При этом, по возможности, транспортировка тела осуществляется тогда, когда коридоре отсутствуют пациенты. Здесь подчеркнули, что случаи смертей в госпитале единичны.

«Для достоверности описанного положения дел, предоставляем фото общего коридора, сделанные в середине рабочего дня», — сообщили в штабе. Фото: штаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области