Стало известно, когда достроят второй отель Hyatt в Екатеринбурге

Ранее компания Hyatt не принимала в управление новое здание отеля в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание второго отеля Hyatt в Екатеринбурге будет сдано управляющей компании весной 2021 года. Для посетителей он может открыться в июне. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями процесса. Ранее была информация о том, что компания Hyatt не принимает в управление новое здание отеля в Екатеринбурге.

«Строительная готовность — конец марта. К июню отель откроется», — уточнил собеседник.

Вице-президент по развитию Hyatt International Такуя Аояма в ответе на запрос URA.RU сообщил, что Hyatt сотрудничает с УГМК над созданием гостиницы Hyatt Place Ekaterinburg. «Мы намерены продолжить поддержку проекта и с нетерпением ждем открытия отеля по завершении оставшихся строительных и отделочных работ в соответствии с требованиями бренда Hyatt Place», — объяснил он.

Второй отель Hyatt в Екатеринбурге начали строить в 2017 году рядом с Центральным стадионом. Сдать объект планировалось к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако из-за смены генподрядчика этого не случилось. В результате отель перевели из класса «бизнес» в «бизнес плюс». Отель рассчитан на 146 номеров площадью от 25 до 73 «квадратов». В здании будут ресторан, бары, сауны, фитнес-центр, оздоровительный центр, конференц-залы.