Губернатор Шумков анонсировал рост зарплат в Курганской области

Курганский губернатор Вадим Шумков объяснил, откуда в регионе появятся деньги для повышения зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе должны вырасти зарплаты. Об этом глава Зауралья сказал на встрече с работниками ЗАО «Курганстальмост», передает корреспондент URA.RU.

«Повышение должно быть пусть хотя бы на процент, пусть хотя бы на 1000 рублей, пусть хотя бы на 500 рублей, но люди должны чувствовать улучшение и заботу государства. В противном случае наша работа будет неполной», — сказал Шумков. По словам губернатора, одним из источников для повышения зарплат станут дополнительные ресурсы, которые появятся у бизнеса и бюджетных организаций после снижения энерготарифов.

«Со второго полугодия 2021 года энерготариф в Курганской области должен быть существенно снижен. Это даст существенную сумму денег для предприятий и экономики», — отметил губернатор. Он рассказал, что правительство настаивает, чтобы высвободившиеся ресурсы пошли именно на повышение зарплат в регионе. «Мы считали, эта сумма может составить от 1 до 1,2 млрд рублей в год, что будет являться одним из источников повышения заработной платы», — добавил Вадим Шумков.

Вопрос снижения тарифа для категории «прочие» ранее Шумков обсуждал на встрече с уральским энергетиком, акционером АО «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым. Цена за электричество должна упасть благодаря комплексу мер, которые принимаются на федеральном уровне. Курганская область входит в список 10 регионов России с самой сложной социально-экономической ситуацией. В феврале 2020 года премьер-министром Михаилом Мишустиным для Зауралья была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития.