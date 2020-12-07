Медики ЯНАО выполнили главное поручение губернатора Артюхова

В больницы ЯНАО трудоустроено более 200 специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент здравоохранения ЯНАО в 2020 году заметно усилился специалистами, несмотря на пандемию коронавируса. Как сообщили представители ведомства, с начала года работу в медучреждениях Ямала получили 236 врачей разного профиля.

«Больницы пополнили такие специалисты, как врач общей практики, педиатр, терапевт, хирург, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики», — сообщили в окружном депздраве. Как рассказали URA.RU в ведомстве, на сегодняшней день вакантных должностей в медучреждениях осталось очень мало, дефицита в специалистах больницы не испытывают.

По словам главного врача Новоуренгойской ЦГБ Кирилла Трапезникова, благодаря действующим в регионе программам, удалось закрыть ряд направлений по оказанию услуг. Там появились детский кардиолог, врачи-рентгенологи, квалифицированный средний медперсонал — в них больница ранее испытывала потребность.

По словам представителей пресс-службы, пандемия коронавируса на ситуацию никак не повлияла. Одна из важнейших задач, поставленных губернатором Дмитрием Артюховым по привлечению квалифицированных кадров, выполнена, отметили в депздраве.

Задачу ликвидировать кадровый голод в социально-значимых направлениях губернатор поставил в конце прошлого года: врачам и учителям была установлена максимальная северная надбавка с первого дня работы в регионе. Для приезжающих медиков были утверждены подъемные выплаты в размере 2 млн рублей, позже они были увеличены для 3 млн рублей.