Врачей будут заманивать в ЯНАО миллионными премиями

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В январе Юрий Трутнев, который указами президента РФ Владимира Путина о новом составе правительства сохранил посты полпреда и вице-премьера, пообещал в своей работе уделять внимание Дальнему Востоку и Арктике. Выходец из Пермского края заявил, что северные регионы России должны развиваться «быстрее и эффективнее».

На данный момент в ряде северных регионов России уже действует система выплат медикам. В Ямало-Ненецком автономном округе подъемные составляют для врачей до 2 миллионов, фельдшеров — до 1 миллиона. Соответствующий документ в марте подписал губернатор Дмитрий Артюхов. До этого медработники получали в два раза меньше. Артюхов признавал, что на Ямале остро не хватает высококлассных врачей. Для того, чтобы снизить кадровый дефицит в области медицины, окружное правительство приняло решение о полном начислении северных надбавок с первого дня работы врачей в регионе.

Заниматься вопросом, как следует из сообщения, будет Минздрав России. Ведомство должно предложить изменения в постановление правительства РФ о выдаче выплат медработникам, которые едут в арктическую зону страны. Согласно поручению Трутнева, врачам будет положена разовая премия в 3 млн рублей, фельдшерам — в 1,5 млн рублей.

Государственную выплату, которую получают врачи, приезжающие на работу в регионы российской Арктики, в том числе ЯНАО, увеличат до 3 млн рублей. Такое поручение дал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, курирующий вопросы Арктики, сообщили в его пресс-службе.

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