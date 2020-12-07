07 декабря 2020

Источник: глава свердловского минфина уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, кулаченко галина
Галина Кулаченко работала в Свердловской области 8 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко напишет заявление об уходе с поста до конца года, сообщили два источника URA.RU. Она уже обсудила вопрос с губернатором Евгением Куйвашевым, и он одобрил ее решение.

«Бюджет принят в трех чтениях, и Галина Кулаченко сегодня не просто благодарила депутатов, но и дала понять, что это завершение долгого периода сотрудничества. Министр подаст в отставку, предположительно, до 25 декабря», — настаивает инсайдер. Официальный представитель министерства финансов заявил, что не комментирует слухи.

Галину Кулаченко называют представителем «тюменского клана» Евгения Куйвашева. Она окончила экономический факультет ТюмГУ, получила три высших образования (финансы и кредит, экономика; юриспруденция, государственное управление финансами). Начинала карьеру в администрации Тюмени, в 1998 году стала замглавы Тюмени. С 2012 года возглавляет министерство финансов Свердловской области.

Информация о скорой отставке Кулаченко появилась на фоне решения депутатов регионального парламента принять бюджет региона на 2021 год в третьем чтении. За главный финансовый документ, допускающий дефицит в 40 млрд рублей, проголосовали 37 парламентариев, двое выступили против.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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