Источник: глава свердловского минфина уходит в отставку

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко напишет заявление об уходе с поста до конца года, сообщили два источника URA.RU. Она уже обсудила вопрос с губернатором Евгением Куйвашевым, и он одобрил ее решение.
«Бюджет принят в трех чтениях, и Галина Кулаченко сегодня не просто благодарила депутатов, но и дала понять, что это завершение долгого периода сотрудничества. Министр подаст в отставку, предположительно, до 25 декабря», — настаивает инсайдер. Официальный представитель министерства финансов заявил, что не комментирует слухи.
Галину Кулаченко называют представителем «тюменского клана» Евгения Куйвашева. Она окончила экономический факультет ТюмГУ, получила три высших образования (финансы и кредит, экономика; юриспруденция, государственное управление финансами). Начинала карьеру в администрации Тюмени, в 1998 году стала замглавы Тюмени. С 2012 года возглавляет министерство финансов Свердловской области.
Информация о скорой отставке Кулаченко появилась на фоне решения депутатов регионального парламента принять бюджет региона на 2021 год в третьем чтении. За главный финансовый документ, допускающий дефицит в 40 млрд рублей, проголосовали 37 парламентариев, двое выступили против.
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