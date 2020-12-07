Авиакомпания «Сибирь» назвала стоимость полета на юг из Кургана

Курганцы смогут улететь в Сочи и Симферополь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стала известна стоимость авиабилетов из Кургана в Сочи и Симферополь. Данная информация указана на сайте авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines).

«Самый дешевый билет из Кургана в Сочи будет стоить 10 760 рублей», — следует из сообщения авиакомпании. Первый рейс назначен на 1 мая. Время в пути — 3 часа 50 минут. Время полета обратного рейса на 10 минут короче.

Аналогичная стоимость у билета из Кургана в Симферополь (2 мая), однако билеты на первый рейс, назначенный на 28 апреля, стоят дороже. Время в пути составит 4 часа. Самый дешевый обратный рейс, 28 апреля, стоит 6 198 рублей. В остальные дни билет обойдется в 10 760 рублей. Обратный путь также будет на 10 минут быстрее.

О появлении рейсов стало известно 25 ноября. Самолеты авиакомпании будут летать на юг до 29 сентября два раза в неделю. Софинансирование рейсов со стороны Курганской области составит 61%. Пока из Кургана можно улететь только в Москву на рейсах авиакомпаний Utair и «Победа».