25 ноября 2020
24 ноября 2020

Из Кургана запустят новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт курган, пассажиры, трап самолета
Авиакомпания «Сибирь» планирует выполнять рейсы из Кургана в Сочи и Симферополь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году в курганском аэропорту появятся новые рейсы в Сочи и Симферополь. Выполнять их будет авиакомпания «Сибирь», сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Курган».

«Авиакомпании „Сибирь“ подтверждены два маршрута Курган-Сочи-Курган с 1 мая по 30 сентября 2021 года и Курган-Симферополь-Курган с 1 мая по 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении. Ожидается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A319.

Новые рейсы включены в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год приказом Росавиации от 23 ноября. «Доля софинансирования Курганской области составляет 61%», — отмечают в аэропорту.

В настоящее время из аэропорта Кургана можно улететь только в Москву самолетами авиакомпаний Utair или «Победа». При этом Utair с октября отменяет часть рейсов. В аэропорту объясняют это снижением пассажиропотока. В начале сентября власти региона заявляли, что ведется работа по расширению географии полетов. В частности, они планировали открыть новые рейсы в Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Новый Уренгой. Также они хотели возобновить полеты в Сургут и Ханты-Мансийск, запущенные в январе 2020 года, но отмененные уже в апреле.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...