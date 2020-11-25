Из Кургана запустят новые авиарейсы

В 2021 году в курганском аэропорту появятся новые рейсы в Сочи и Симферополь. Выполнять их будет авиакомпания «Сибирь», сообщает пресс-служба АО «Аэропорт Курган».
«Авиакомпании „Сибирь“ подтверждены два маршрута Курган-Сочи-Курган с 1 мая по 30 сентября 2021 года и Курган-Симферополь-Курган с 1 мая по 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении. Ожидается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A319.
Новые рейсы включены в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год приказом Росавиации от 23 ноября. «Доля софинансирования Курганской области составляет 61%», — отмечают в аэропорту.
В настоящее время из аэропорта Кургана можно улететь только в Москву самолетами авиакомпаний Utair или «Победа». При этом Utair с октября отменяет часть рейсов. В аэропорту объясняют это снижением пассажиропотока. В начале сентября власти региона заявляли, что ведется работа по расширению географии полетов. В частности, они планировали открыть новые рейсы в Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Новый Уренгой. Также они хотели возобновить полеты в Сургут и Ханты-Мансийск, запущенные в январе 2020 года, но отмененные уже в апреле.
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