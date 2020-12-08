Жириновский предложил надеть на депутатов скафандры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский призывает защищаться скафандрами от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры. Такая мера должна защитить парламентариев от коронавирусной инфекции. Свою идею политик озвучил на пленарном заседании Госдумы.

«Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — приводит его слова РИА «Новости». Лидер партии также выразил беспокойство касательно численности депутатов на заседании. По его словам, 400 человек в зале вместо 20-30, как на заседаниях в других странах, — совершенно неприемлемо.

В конце ноября Владимир Жириновский также сделал спорное заявление, касающееся игры российской сборной по футболу. Жириновский назвал поражение сборной России в матче с сербами местью тренеру Станиславу Черчесову. Именно он временно отстранил от игры оскандалившегося из-за ролика интимного характера нападающего Артема Дзюбу. Эту историю приводит телеканал 360.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Жириновский начал подготовку к предвыборной кампании в Госдуму РФ в 2021 году. Об этом агентству рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...