Жириновский предложил надеть на депутатов скафандры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры. Такая мера должна защитить парламентариев от коронавирусной инфекции. Свою идею политик озвучил на пленарном заседании Госдумы.
«Считаю, что зал — это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам», — приводит его слова РИА «Новости». Лидер партии также выразил беспокойство касательно численности депутатов на заседании. По его словам, 400 человек в зале вместо 20-30, как на заседаниях в других странах, — совершенно неприемлемо.
В конце ноября Владимир Жириновский также сделал спорное заявление, касающееся игры российской сборной по футболу. Жириновский назвал поражение сборной России в матче с сербами местью тренеру Станиславу Черчесову. Именно он временно отстранил от игры оскандалившегося из-за ролика интимного характера нападающего Артема Дзюбу. Эту историю приводит телеканал 360.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Жириновский начал подготовку к предвыборной кампании в Госдуму РФ в 2021 году. Об этом агентству рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
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