Тюменское село заблокировали из-за строительства дороги

На федеральной трассе у села Покровское демонтировали остановки Фото: Иван Сергеев © URA.RU

В районе села Покровское Ярковского района из-за расширения трассы Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск убрали все остановочные комплексы. Об этом этом местные жители рассказали активистам Тюменского областного отделения КПРФ. Жители села пожаловались на то, что теперь возле населенного пункта не останавливаются автобусы.

«При строительстве федеральной трассы на север власти не предусмотрели ни автобусные остановки вдоль деревень и сел, ни пешеходные переходы, для разворота жителям приходится делать крюк в 15 и более километров. Автобусы перестали ходить в эти населенные пункты, пенсионеры и незащищенные слои населения без автомобиля оказались отрезаны», — указывают активисты КПРФ.

В компании «Уралуправтодор», которая занимается реконструкции федеральной дороги Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск, пояснили, что остановочные комплексы и пешеходные переходы в районе Покровского проектом не предусмотрены. «Было решено, что целесообразнее организовать заезд общественного транспорта непосредственно в Покровское. К тому же, остановок и пешеходных переходов в этом районе быть не должно. Кроме того, на федеральной дороге оборудованы два разворота: один в четырех, а другой в шести километрах от села. В сторону Тюмени и в сторону села Ярково», — ответили URA.RU. В администрации Ярковского района добавили, что рейсовые автобусы уже заходят в село.