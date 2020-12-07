В Екатеринбургской митрополии сменился глава

Владыка Кирилл возглавлял епархию с 2011 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл переведен на пост главы Татарстанской митрополии. Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг). Такое решение принято на заседании Священного Синода. Перестановки произошли после смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

«Постоянными членами Священного Синода постановили Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии быть епископу Бронницкому Евгению, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — говорится в постановлении Священного Синода от 8 декабря.

В пресс-службе Татарстанской митрополии подтвердили, что ее главой назначен митрополит Екатеринбургский Кирилл. «Священный Синод постановил Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — уточнили там.

Митрополит Кирилл родился в 1961 году в поселке Верхнечусовские Городки (Пермский край) в рабочей семье. В 1986 году окончил Московскую духовную семинарию по сектору заочного обучения. Решением Священного Синода от 27 июля 2011 года был назначен Преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским.

Евгений Кульберг с 2016 года жил в Свердловской области. В мае 2018 года был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским, а 25 августа 2020 года — викарием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Известно, что в молодости он участвовал в погроме выставки «Осторожно, религия». Своего участия в этой силовой акции он не скрывал и не стеснялся.