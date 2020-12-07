07 декабря 2020

Выплаты пострадавшим от коронавируса в ЯНАО продлили на год

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские предприятия будут получать льготы и в 2021 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пострадавшие от пандемии коронавируса предприниматели ЯНАО продолжат получать выплаты и льготы в 2021 году. Об этом заявил вице-спикер регионального заксобрания Виктор Казарин. По его словам, пандемия нанесла урон почти 70% малых и средних предприятий Ямала.

«В 2021 году поддержка предприятий малого и среднего бизнеса будет продолжена. Особое внимание будет уделено самозанятым, социальному бизнесу, обновлению производства, поддержке инвест-проектов. Также сохранятся льготы для наиболее пострадавших отраслей, которые остаются под ограничениями», — пояснил Казарин.

Сейчас помощь от ямальских властей получают около 23 тысяч предпринимателей, пострадавших от коронавируса. Для этого были разработаны четыре пакета мер поддержки. Например, работодателям возмещают расходы на зарплату в размере 31,5 тысячи рублей в месяц. Малому и среднему бизнесу выплачивают по 123 тысячи рублей на создание рабочих мест.

Поддержкой предпринимателей власти ЯНАО обеспокоились еще весной. В апреле губернатор Дмитрий Артюхов утвердил список сфер бизнеса, которым положены льготы из-за эпидемии коронавируса. Также на субсидию от властей смогли претендовать самозанятые ямальцы. Срок подачи заявки на помощь истекал в ноябре, однако власти продлили его.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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