07 декабря 2020

Самолет не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Рейс из Челябинска в Москву отменили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска 8 декабря отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву из-за неисправности самолета. Пассажиры отправятся следующим рейсом, уточнили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Игорь Курчатов».

«Рейс на 12-40 отменен из-за неисправности борта. Авиакомпания „Аэрофлот“ разместила пассажиров в фойе и решает вопрос по питанию. Пассажиров намерены отправить следующим рейсом в 19.25», — заявили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, при рулении воздушного судна на аэродроме экипажем выявлена неисправность передней стоики шасси. Борт вместе с 78 пассажирами отбуксировали на стоянку.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов. В пресс-службе «Аэрофлота» на звонки не ответили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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