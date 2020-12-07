Самолет не смог вылететь из Челябинска из-за неисправности

В аэропорту Челябинска 8 декабря отменен рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Москву из-за неисправности самолета. Пассажиры отправятся следующим рейсом, уточнили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Игорь Курчатов».
«Рейс на 12-40 отменен из-за неисправности борта. Авиакомпания „Аэрофлот“ разместила пассажиров в фойе и решает вопрос по питанию. Пассажиров намерены отправить следующим рейсом в 19.25», — заявили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, при рулении воздушного судна на аэродроме экипажем выявлена неисправность передней стоики шасси. Борт вместе с 78 пассажирами отбуксировали на стоянку.
Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов. В пресс-службе «Аэрофлота» на звонки не ответили.
Подписывайтесь на URA.RU в