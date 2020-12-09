В Екатеринбурге стартует суд над убийцами Ксении Каторгиной

У погибшей 27-летней Ксении осталась маленькая дочь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Свердловский областной суд 9 декабря начинает рассматривать уголовное дело трех уроженцев Челябинской области, которые, по версии следствия, убили в Екатеринбурге Ксению Каторгину из-за ее автомобиля Audi Q5. Преступление было совершено 10 октября 2019 года. О старте процесса агентству URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«На заседании планируется оглашение обвинительного заключения по делу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В окончательном обвинении трех фигурантов — Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и Екатерины Меньщиковой — гораздо больше преступных эпизодов. Кроме убийства Каторгиной и сопутствовавшего этому группового разбоя, в нем объединены преступления, совершенные в Челябинской области.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что обвиняемые заранее готовились к преступлению. Они подготовили нож, электрошокер и пластиковые хомуты для нейтрализации жертвы. Незадолго до убийства в Екатеринбурге троица наследила в Копейске. Злоумышленники вымогали деньги у мамы Меньщиковой. Для этого устроили похищение, вывезли женщину в сад, где показали выкопанную яму, угрожали убить, демонстрируя биту и газовую горелку. Меньщикова била свою мать кастрюлей по голове. У пожилой женщины требовали 320 тысяч рублей, но получить их не сумели.

По данным облсуда, Марату Ахметвалиеву вменяется мошенничество (ст. 159 УК), групповые разбой (ст. 162 УК) и вымогательство (ст. 163 УК), похищение человека (ст. 126 УК), групповое убийство Ксении Каторгиной (ст. 105 УК).Те же самые эпизоды у Михаила Федоровича и Екатерины Меньщиковой. Бывшим сожителям также инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).

«Сначала в показаниях обвиняемые пытались выгораживать друг друга, затем, наоборот, — обвиняли. Не исключено, что в судебном процессе будет то же самое», — в беседе с агентством URA.RU отметил адвокат Дмитрий Панов, представляющий интересы семьи Каторгиной.

Ксению Каторгину убили 10 октября, заманив на окраину города под видом покупки ее Audi Q5. Машина нашлась в Челябинске: перекупщик увидел пятна крови в салоне и пришел в полицию. 14—15 октября в Челябинске задержали трех подозреваемых.