07 декабря 2020

В Челябинске сгорела вторая маршрутка за неделю. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутка. Челябинск
В центре Челябинска сгорело маршрутное такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 декабря на проспекте Ленина сгорело маршрутное такси. Это уже второй пожар в общественном транспорте за четыре дня.

«8 декабря пожар произошел на Алом поле, загорелся моторный отсек маршрутки №125. Огонь удалось оперативно потушить, кузов машины не пострадал. 5 декабря на проспекте Ленина возле Публичной библиотеки полностью сгорел ПАЗ, двигавшийся по маршруту №22», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В обоих происшествиях погибших и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, основных причин для пожара автомобилей две: неисправная электрика либо неисправность узлов и механизмов. На месте происшествия работают эксперты. Причины возгорания будут определены через 10 дней.

Маршрутка. Челябинск
В маршрутке №125 выгорел моторный отсек
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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