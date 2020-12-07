В центре Челябинска сгорело маршрутное такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 8 декабря на проспекте Ленина сгорело маршрутное такси. Это уже второй пожар в общественном транспорте за четыре дня.

«8 декабря пожар произошел на Алом поле, загорелся моторный отсек маршрутки №125. Огонь удалось оперативно потушить, кузов машины не пострадал. 5 декабря на проспекте Ленина возле Публичной библиотеки полностью сгорел ПАЗ, двигавшийся по маршруту №22», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В обоих происшествиях погибших и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, основных причин для пожара автомобилей две: неисправная электрика либо неисправность узлов и механизмов. На месте происшествия работают эксперты. Причины возгорания будут определены через 10 дней.

В маршрутке №125 выгорел моторный отсек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU