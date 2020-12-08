В Екатеринбурге снова начался суд по делу о прослушке Ройзмана

Полковника полиции Грехова обвиняют в том, что продал расшифровки разговоров Ройзмана Коллаж: URA.RU

В Екатеринбурге возобновляется процесс по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ГУ МВД по Свердловской области. Олег Грехов, бывший начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), обвиняется в двух эпизодах получения взятки (ст. 290 УК). Один эпизод взяточничества предъявлен Артему Письменному, бывшему заместителю Грехова по бюро. Информация об этом размещена на сайте Свердловского областного суда.

Структура БСТМ занимается в том числе прослушкой телефонов подозреваемых или курируемых лиц. Именно эти данные, по версии следствия, продал Олег Грехов. Речь идет о переговорах Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга. Письменный якобы в этом деле выступил посредником. Цена материалов расшифровки переговоров политика — 300 тысяч рублей. Указанные события происходили в 2012 году, когда оба обвиняемых служили областном главке МВД. Сам Ройзман ранее заявлял, что уже забыл эту историю.

Процесс по этому делу в Свердловском областном суде начинался в июне. Однако судья Андрей Минеев в августе приостановил заседания, вернув материалы дела в прокуратуру, для устранения нарушений в обвинительном заключении. Ольга Кезик, адвокат Грехова, тогда настаивала, что дело нужно рассматривать в том виде, в каком оно поступило судье. В этот раз уголовное дело будет рассматривать судья Павел Неретин.

Как писало URA.RU, якобы у Олега Грехова за 300 тысяч рублей материалы прослушки разговоров Евгения Ройзмана купила бывшая сотрудница прокуратуры Анна Филатова для своего мужа, следователя прокуратуры Алексея Карпова. Карпов сейчас отбывает наказание за организацию заказных убийств. При обыске в его квартире были найдены материалы прослушки. Грехов был задержан утром 7 ноября 2018 года, когда собирался ехать на работу. Грехов под стражей не находился, ему избрали меру пресечения — запрет определенных действий.