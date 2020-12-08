Ученый рассказал, как работает вакцина от COVID в виде йогурта

Вакцина от коронавируса в виде йогурта позволяет организму выработать антитела к COVID. О предварительных итогах испытаний рассказал разработчик вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов.
«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — цитирует Суворова RT. Он добавил, что антигены в вакцине заключены в микрокапсулы, это защищает действующее вещество от пищеварительных ферментов.
Помимо антител, у испытуемых животных выработались Т-лимфоциты, рассказал ученый. Эти элементы убивают клетки, зараженные коронавирусом. Сейчас ученые ждут, когда смогут провести исследования вакцины на реальном вирусе. По словам Суворова, COVID относится ко второй группе патогенности, что позволяет проводить испытания только на определенных площадках.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса в России стартует в декабре, напоминает «Национальная служба новостей». Первыми сделать прививку смогут врачи и учителя.
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