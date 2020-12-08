Умер последний министр обороны СССР Шапошников

Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников умер от коронавируса. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в клубе военачальников.
«Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. В начале 2000-х годов стал членом совета директоров ЗАО „Гражданские самолеты Сухого“. Входил в состав советов директоров ПАО „Аэрофлот-российские авиалинии“ и ОАО „Авиакор“ (Самара)», — сообщают «Ведомости».
Евгений Шапошников возглавлял министерство обороны СССР с августа 1991-го по февраль 1992-го. В 1991 году ему было присвоено звание маршал авиации, Шапошников — последний из живших в России носителей звания такого рода. В 1997—2004 годах был помощником президента Российской Федерации. Он награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» II и III степеней, орденом Красной Звезды и семью медалями.
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