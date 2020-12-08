Врач объяснил, как остановить коронавирус в России

Из-за того, что новая коронавирусная инфекция становится природно-очаговой (передается от животных к человеку — прим. ред.), остановить эпидемию способна лишь вакцинация. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«В первую волну это была завозная инфекция, летом очаги этой инфекции стали местными. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую. И больше ничего сделать невозможно, потому что где ставить заслон, когда ты не знаешь, откуда она распространяется?» — приводит его слова РИА «Новости».
Ученый также отметил, что остановить рост заражения можно только вакцинацией 70-75% населения. При этом есть шанс взять эпидемию коронавируса под контроль к ноябрю 2021 года, пишет
Ранее Гинцбург заявлял, что после первой прививки от коронавируса все равно можно заболеть. Это связано с тем, что иммунитет укрепляется только через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой.
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