Коронавирусом легче всего заразиться между введением 1 и 2 прививки. Такое заявление сделал разработчик вакцины «Спутник V», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Иммунный ответ организма начинает формироваться после первой инъекции, однако окончательно устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции появляется только примерно через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой. В период между уколами возможно заражение, при этом сама вакцина „Спутник V“ источником инфекции ни в коем случае быть не может, поскольку не содержит самого коронавируса», — передает его слова агентство ТАСС.
При этом ранее Гинцбург сообщал, что люди смогут сделать прививку от коронавируса уже в ближайшие несколько недель. Она станет доступна широким слоям населения в регионах, напоминает «
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