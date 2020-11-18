Иммунитет вырабатывается только через 21 день, заявил ученый Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусом легче всего заразиться между введением 1 и 2 прививки. Такое заявление сделал разработчик вакцины «Спутник V», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Иммунный ответ организма начинает формироваться после первой инъекции, однако окончательно устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции появляется только примерно через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой. В период между уколами возможно заражение, при этом сама вакцина „Спутник V“ источником инфекции ни в коем случае быть не может, поскольку не содержит самого коронавируса», — передает его слова агентство ТАСС.

При этом ранее Гинцбург сообщал, что люди смогут сделать прививку от коронавируса уже в ближайшие несколько недель. Она станет доступна широким слоям населения в регионах, напоминает « Утро.ру». 16 ноября в ВОЗ заявили, что вакцина не поможет остановить эпидемию, если не будет использоваться в комплексе с другими мерами.