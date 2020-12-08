Министр Кадырова ответил на претензии к журналистам Чечни

Позиция семьи Абдулаха Анзорова, убийцы французского учителя, высказанная в материале ЧГТРК «Грозный», не является позицией телеканала, а в самом репортаже поступок преступника не оправдывается. С таким заявлением выступил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.
«В сюжете была показана объективная картина похорон. Журналисты профессионально выполнили свою работу. Ни о каком оправдании убийства учителя там речи не было», — заявил Дудаев РИА «Новости». Он добавил, ряд СМИ пытаются выставить позицию родственников Анзорова, как позицию телеканала.
Ранее в Чечне прошли похороны 18-летнего юноши, который в середине октября убил во Франции учителя. Злоумышленник оскорбился тем, что преподаватель продемонстрировал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сюжет, в котором Анзорова называли жертвой провокации, заявив, что точка зрения какого-либо гостелеканала не обязательно должна быть верной.
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