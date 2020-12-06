В чеченском селе Шалажи с почестями похоронили 18-летнего террориста Абдулаха Анзорова, обезглавившего учителя во Франции за религиозные карикатуры. В день похорон на въезде в село были выставлены блокпосты.
На прощание пришли около 200 человек — по данным Telegram-канал Baza, это были родные и близкие семьи Анзоровых. Как сообщили жители села, в день похорон населенный пункт охраняли десятки сотрудников полиции. Траурную церемонию сопровождали молитвы и выкрики со стороны мужчин.
Семья Анзорова эмигрировала во Францию, когда Абдулах был еще маленький. Его родственникам удалось добиться через суд статуса политических беженцев. 16 октября этого года Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Полицейские его застрелили. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за преступление на власти Франции, которые «в упор не слышат верующих».
Ранее в чеченском поселке Шалажи, откуда родом семья террориста, установили табличку с надписью «Улица имени Абдулаха Анзорова». Власти республики опровергли официальное переименование улицы, напоминает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в