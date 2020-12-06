06 декабря 2020

Чеченца, обезглавившего учителя во Франции, похоронили с почетом. Видео

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, мечеть имени сакказова
Похороны молодого террориста сопровождались молитвой из мечети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В чеченском селе Шалажи с почестями похоронили 18-летнего террориста Абдулаха Анзорова, обезглавившего учителя во Франции за религиозные карикатуры. В день похорон на въезде в село были выставлены блокпосты.

На прощание пришли около 200 человек — по данным Telegram-канал Baza, это были родные и близкие семьи Анзоровых. Как сообщили жители села, в день похорон населенный пункт охраняли десятки сотрудников полиции. Траурную церемонию сопровождали молитвы и выкрики со стороны мужчин.

Семья Анзорова эмигрировала во Францию, когда Абдулах был еще маленький. Его родственникам удалось добиться через суд статуса политических беженцев. 16 октября этого года Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Полицейские его застрелили. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за преступление на власти Франции, которые «в упор не слышат верующих».

Ранее в чеченском поселке Шалажи, откуда родом семья террориста, установили табличку с надписью «Улица имени Абдулаха Анзорова». Власти республики опровергли официальное переименование улицы, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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