В Кремле одернули журналистов Кадырова за слова о террористе

Госканалы могут иметь разную точку зрения, она необязательно должна быть верной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подачу новостей на чеченском телевидении о похоронах молодого человека, который убил учителя во Франции.
Ранее в Чечне состоялись похороны 18-летнего Абдуллаха Анзорова, который во Франции убил учителя Самюэля Пати, показывавшего студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Освещая похороны, чеченский гостелеканал назвал Анзорова жертвой провокации, не совладавшей со своими оскорбленными чувствами. На телеканале назвали смерть Анзорова большой утратой.
«Госканалы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с единственной точкой зрения, которая может быть верной, и с той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение убийства и неприемлемость таких действий», — заявил Песков, отвечая на вопрос, не является ли подход чеченского телеканала оправданием терроризма.
Убийство преподавателя произошло во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 16 октября. После преступления молодой человек был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее атакой на Францию и ее свободу. Министр образования страны позднее сообщил, что Пати посмертно наградят орденом Почетного легиона, передает телеканал 360.
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