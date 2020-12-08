08 декабря 2020

На Украине сделали заявление о производстве вакцины «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививки от гриппа кабмин. Челябинск., ампула, укол, прививка, шприц, медицина, больница
В середине октября Украина заявляла о возможной закупке вакцины из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Украинское предприятие «Биолек», производящее препараты для лечения инфекционных заболеваний, опровергло информацию о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Биолек» технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании», — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что выпуск вакцины «Спутник V» на Украине уже наладила фармацевтическая компания «Биолек», сообщает RT. При этом в середине октября Украина заявляла о возможной закупке вакцины из России, если препарат получит одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...