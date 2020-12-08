На Украине сделали заявление о производстве вакцины «Спутник V»

Украинское предприятие «Биолек», производящее препараты для лечения инфекционных заболеваний, опровергло информацию о производстве российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.
«Биолек» технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании», — говорится в сообщении.
Ранее российские СМИ сообщали о том, что выпуск вакцины «Спутник V» на Украине уже наладила фармацевтическая компания «Биолек», сообщает RT. При этом в середине октября Украина заявляла о возможной закупке вакцины из России, если препарат получит одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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