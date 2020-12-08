08 декабря 2020

Минобрнауки хочет закрыть свои представительства в регионах РФ. В целях оптимизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое помещение для работы гордумы. Екатеринбург., переговоры, пустые кресла, бизнес, стол переговоров
Минобрнауки РФ хочет ликвидировать территориальные управления Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Министерство науки и высшего образования РФ намерено ликвидировать свои территориальные управления в целях оптимизации штата. Соответствующий проект поставновления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

«В целях выполнения поручения о сокращении предельной штатной численности Минобрнауки России предлагается ликвидировать территориальные органы Минобрнауки России с предельной штатной численностью», — говорится в документе. У ведомства, как отмечает ТАСС, три территориальных органа — в Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке.

Функции этих управлений предлагается перераспределить между структурными подразделениями министерства в пределах определенной штатной численности сотрудников. Постановление, как планируется, вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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